Фу Цун: Ормузкият проток не може да бъде отворен със сила

Вчера Съветът за сигурността проведе гласуване по проекторезолюция, свързана с Ормузкия проток. „За" гласуваха 11 държави, Пакистан и Колумбия се въздържаха, а постоянните членове Китай и Русия гласуваха „против", поради което проекторезолюцията не беше приета. Това пише КМГ.

Постоянният представител на Китай Фу Цун заяви в изказване след гласуването, че действията на Съвета за сигурност трябва да бъдат насочени към деескалация на напрежението, а не да придават легитимност на несанкционирани военни действия. По думите му, не бива да се дава „зелена светлина" за използване на сила, още по-малко да се изострят противоречията и да се „налива масло в огъня", водещо до ескалация на конфликта.