Джу Фънлиен: Двата бряга на Тайванския проток принадлежат към един Китай, всички сме китайци и сме едно семейство

На 8 април говорителката на Службата по въпросите на Тайван към Държавния съвет Джу Фънлиен даде пресконференция, на която коментира визитата на председателката на партията „Китайски Гуоминдан" Джън Лиуън и водената от нея делегация в континенталната част на страната. Това пише КМГ.

„Двата бряга на Тайванския проток принадлежат към един Китай, всички сме китайци и сме едно семейство. Въпросите между двата бряга са семейни дела на сънародници и логиката диктува те да се решават чрез обсъждане между членовете на семейството. Сънародниците от двата бряга имат достатъчно мъдрост и способности да решат собствените си проблеми", посочи тя.

„Ние имаме желание, върху общата политическа основа на „Консенсуса от 1992 г." и противопоставяне на независимост на Тайван да работим заедно с всички политически партии, групи и личности на острова, включително „Китайския Гуоминдан", за насърчаване на мирното развитие на отношенията между двата бряга, за стремеж към мир в Тайванския проток, за благоденствие на сънародниците и за възраждането на нацията. Клеветите и очернянето от страна на властите на Демократичната прогресивна партия, продиктувани от егоистичните интереси на „независимостта на Тайван", не се ползват с подкрепата на хората", каза още говорителката.