ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Времето София 13° / 11°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
Региони без граници
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/22627256 www.24chasa.bg

Гърция ще освободи два милиона барела горива от стратегическите си резерви

СНИМКА: Pixabay

Гърция ще освободи два милиона барела горива от стратегическите си резерви, съобщава гръцката телевизия "Скай", позовавайки се на репортаж на вестник "Катимерини". Според информацията първите количества ще бъдат освободени веднага след издаването на министерско решение, което се очаква в следващите два дни.

Днес в министерството на околната среда и енергетиката ще има извънредно заседание, в което ще участват представители на сектора, предава БТА.

Решението не е свързано с недостиг на горива на вътрешния пазар, се посочва в репортажа. Количествата ще бъдат освобождавани постепенно в рамките на три месеца и ще бъдат разпределени поравно между всички видове горива.

От тази седица в Гърция беше отворена платформа за подаване на заявления за месечна помощ при зареждане с гориво.

Основната сума, с която се подпомагат физическите лица в Гърция, е 50 евро на месец. С десет евро повече могат да получат собствениците на автомобили, които живеят на островите.

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Последно от

MILA.BG

Последно от

България днес

