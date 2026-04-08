Китай планира увеличение на разходите за наука и технологии с 10% през тази година

Китай планира да увеличи бюджетните разходи за наука и технологии с 10% през 2026 година до 426,42 млрд. юана (62 млрд. долара). Това е най-бързият ръст сред основните разходни категории и е част от устойчивите усилия за постигане на технологична самостоятелност, пише КМГ.

Предложените разходи значително надхвърлят средния темп на растеж на разходите на централното правителство, който е предвиден в бюджета на 5,5%.

През 2008 г. разходите, свързани с науката и технологиите, възлизаха на около 107,7 млрд. юана, което представляваше 8% от централните разходи. Те надхвърлиха 200 милиарда юана през 2012 г., достигнаха 300 милиарда юана през 2018 г. и сега се очаква да надхвърлят 400 милиарда юана през тази година, което представлява около 9,4% от разходите на централното правителство.

Приоритетите на разходите са в съответствие с Доклада за работата на правителството, в който ускоряването на технологичната самостоятелност на високо ниво е определено като една от ключовите задачи за тази година.