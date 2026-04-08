Близо 6 млн. евро отпуска правителството за Фонда ...

Най-дълбоко разположеният морски вятърен парк в Китай започва да работи в Жълто море

Снимка: Китайска медийна група

Във вторник Китай пусна в експлоатация на пълна мощност най-дълбоко разположения си морски вятърен парк, което бележи пробив в строителството на дълбоки води, интегрирането на турбини в голям мащаб и технологиите за прецизно монтиране, съобщава държавната компания China Huaneng Group, цитирана от КМГ.

Проектът се намира на около 70 километра от северния бряг на полуостров Шандун в Източен Китай, в северната част на Жълто море. Разположен във води с дълбочина между 52 и 56 метра, това е най-дълбокият търговски офшорен вятърен проект в Китай.

Той има обща инсталирана мощност от 504 мегавата, състояща се от 42 комплекта 12-мегаватни вятърни турбини. При пълна мощност вятърният парк ще генерира приблизително 1,7 милиарда киловатчаса електроенергия годишно, което е достатъчно, за да се спестят около 500 000 тона въглища годишно.

Проектът преодоля предизвикателства, включително сложна дълбоководна геология, чести екстремни морски условия и строителство на голямо разстояние от брега.

С обширните си вятърни паркове на сушата и бързо разширяващите се офшорни проекти по източното крайбрежие, вятърната енергия не само осигурява чиста електроенергия на милиони домакинства в Китай, но и играе решаваща роля в намаляването на въглеродните емисии.

Според данни, публикувани от Министерството на природните ресурси през март тази година, новоинсталираният и натрупаният капацитет на офшорната вятърна енергия в Китай съставляват повече от половината от общия световен капацитет.

Четете още

Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

