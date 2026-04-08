Китайските автомобили отчитат рекорден износ през март и засилено международно признание

През последните дни редица китайски компании за производство на автомобили публикуваха данни за продажбите си през месец март, като особено силно се откроява представянето им на външните пазари. Това пише КМГ.

От Китайската асоциация на автомобилната индустрия заявиха, че износът през март е бил много силен, особено при електромобилите, които благодарение на съотношението цена – качество и интелигентните функции печелят все по-голямо признание сред чуждестранните потребители.

Външните пазари вече се превърнаха във важен двигател на растежа за китайските автомобили и непрекъснато разширяват потенциала за допълнителен ръст. През март износът отбелязва значително увеличение на годишна база. Например BYD е реализирала в чужбина 119 591 леки автомобила и пикапи, което представлява ръст от 65,2% на годишна база. Chery е изнесла близо 150 000 автомобила през март, което е увеличение от 72% и нов рекорд за месечен износ на китайска автомобилна марка.