Над 61 млрд. юана са изхарчили китайците за вътрешен туризъм по време на празника „Цинмин“

Тази година празникът „Цинмин" съвпадна с пролетната ваканция в много райони на Китай, което доведе до значителен ръст на културно-туристическия пазар. това пише КМГ.

По изчисления на Центъра за данни към Министерството на културата и туризма, през трите дни на празника в страната са осъществени 135 млн. вътрешни пътувания, което е ръст от 6,8% на годишна база, а общите разходи за тях достигат 61,367 млрд. юана или ръст от 6,6%.

По време на настоящия празник „Цинмин" се наблюдава и ръст на входящия туризъм. Данните показват, че броят на резервациите от чуждестранни туристи почти се е удвоил на годишна база. Сред първите 20 страни по брой входящи туристи 15 са такива, с които Китай има безвизов режим, като броят на резервациите от тях е нараснал значително спрямо миналата година.