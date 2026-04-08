Първата автоматизирана производствена линия за хуманоидни роботи заработи в град Фошан

В град Фошан, провинция Гуандун, бе пусната в експлоатация първата в Китай автоматизирана производствена линия за хуманоидни роботи с годишен капацитет от над 10 000 бройки, което бележи важна крачка напред в индустриализацията на хуманоидните роботи в страната.

Проектът е резултат от сътрудничеството между Guangdong Dongfang Precision Science & Technology - водеща местна компания за производство на високотехнологично оборудване и Leju Robotics - високотехнологично предприятие, специализирано в изследвания в областта на роботиката.

Стартирането на производствената линия отразява прехода на хуманоидните роботи в Китай от лабораторни прототипи към фабрични продукти, тъй като преди това хуманоидните роботи оставаха предимно на етапа на технически демонстрации, което правеше мащабното производство трудно осъществимо.

Чрез използването на индустриална интернет платформа производствената линия позволява цифрово управление и проследяване на качеството, за да произвежда по един хуманоиден робот на всеки 30 минути.

Според експерти от бранша това означава, че хуманоидните роботи, подобно на автомобилите и домакинските уреди, могат да бъдат произвеждани масово и интегрирани във фабрики, търговски центрове и дори домакинства.

Производството на индустриални роботи във Фошан надхвърли 46 000 броя през 2025 г., което представлява годишен ръст от 29,6%, сочат данни на местните власти.