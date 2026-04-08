Руски дронове атакуваха пристанищната инфраструктура в Одеска област

Руски дрон

Руски дронове атакуваха пристанищната инфраструктура в южната част на Одеска област, съобщи председателят на Одеската областна военна администрация Олег Кипер в канала си в "Телеграм".

"Щети са нанесени на гражданска и пристанищна инфраструктура в Измаилски район. В резултат на атаката частично са унищожени склад и сграда. Избухналите пожари са потушени. До момента съобщения за жертви или ранени няма", се казва в съобщението на областния управител, предава БТА.

Близо 40 дрона атакуваха крайдунавския град Измаил и района през цялата нощ, съобщиха в местните канали в "Телеграм".

Българите в Одеска област наброяват над 150 000 души и са трети по численост според последното официално преброяване в Украйна. В самия град Одеса живеят около 50-60 хиляди българи. Най-голямото компактно българско население е съсредоточено в Болградски, Измаилски и Белгород-Днестровски район.

