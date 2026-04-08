Макрон приветства споразумението за спиране на огъня между САЩ и Иран

Френският президент Еманюел Макрон приветства споразумението за прекратяване на огъня между САЩ и Иран, предаде ДПА.

„Обявяването на това примирие е много добра новина", заяви днес Макрон в началото на съвещание на Съвета за отбрана и национална сигурност в Париж.

Той обаче отбеляза, че за Франция е важно също да се гарантира, че примирието обхваща изцяло Ливан. Макрон каза това, след като израелският премиер Бенямин Нетаняху заяви, че примирието не включва Ливан, предава БТА.

Френският президент определи ситуацията в Ливан като критична. Той заяви, че военното движение „Хизбула" е допуснало стратегическа грешка, когато е атакувало Израел и е въвлекло Ливан в регионалния конфликт.

Макрон подчерта, че настоящата ситуация, с атаките и окупацията на Южен Ливан, не може да бъде трайно решение. Той заяви, че примирието между САЩ и Иран трябва да бъде последвано от преговори.

Френският президент приветства също намерението на Иран да отвори отново жизненоважния Ормузки проток и обяви, че повече от десет държави са готови да улеснят квъзобновяването на корабния трафик, включвайки се в мисия за гарантиране на сигурността.