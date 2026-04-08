След споразумението за примирие в Близкия изток цените на петрола в Хърватия започнаха да падат

Хърватският премиер Андрей Пленкович коментира днес, че споразумението между САЩ и Иран за прекратяване на огъня и отваряне на Ормузкия проток е много добро решение и за Хърватия и че вече се наблюдава падане на цените на петрола, съобщи регионалната телевизия Ен 1.

"Добра новина, виждам, че реагират и пазари из целия свят, вече падат цените на петрола, което е добре и за нас. Трябва да видим как ще се развие въпросът в следващите две седмици. Надявам се, че ще бъде договорен мир, това би би било най-доброто решение", каза Пленкович пред журналисти преди днешното заседание на хърватския парламент, цитиран от БТА.

САЩ и Иран се договориха за двуседмично прекратяване на огъня малко преди крайния срок на ултиматума, поставен от президента на САЩ Доналд Тръмп, като Техеран се съгласи да отвори за корабоплаване стратегическия Ормузки проток.

Тръмп заяви, че е се е съгласил да преустанови "бомбардировките и атаките срещу Иран за период от две седмици". Ултиматумът на американския президент към Ислямската република трябваше да изтече в 00:00 ч. по Гринуич, (03:00 ч. българско време). Часове преди това Тръмп написа в "Трут соушъл", че "една цяла цивилизация ще загине тази нощ". Президентът републиканец предупреди, че ако не се постигне споразумение, ще бъдат унищожени множество граждански инфраструктурни обекти, включително мостове и електроцентрали.

Хърватският премиер коментира мерките на правителството, свързани с поскъпването на горивата в последните седмици.

"Нашите действия бяха в две посоки – част от акцизите се отнасят към хърватската и съответно към европейската част. Намалихме нашата част, а в момента се опитваме да намалим и европейската. Част от мерките е и намаляване на ДДС. Искаме от парламента да даде на правителството този инструмент, който бихме използвали като последна мярка, ако се наложи, за да можем на всеки две седмици при нужда да намаляваме ДДС. Важно е предложението да бъде законово обосновано и да го използваме само ако се наложи", посочи Пленкович.