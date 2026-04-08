Турция приветства двуседмичното примирие между САЩ и Иран

Турция приветства временното прекратяване на огъня между САЩ и Иран, което беше обявено тази нощ от американския президент Доналд Тръмп, както и последвалото изявление на иранския външен министър Абас Арагчи, че ако ударите срещу Ислямската република бъдат прекратени, иранската армия "също ще преустанови отбранителните си операции".

„Посрещаме със задоволство решението за обявяване на временно прекратяване на огъня в региона. Подчертаваме, че постигнатото споразумение трябва да бъде приложено в неговата цялост и на терен и се надяваме, че всички страни ще останат обвързани с постигнатото споразумение", пише в позиция на Министерството на външните работи на Турция, предава БТА.

Турция подчертава, че пътят към трайния мир минава през дипломацията, диалога и взаимното доверие и че ще продължи да оказва всякаква подкрепа за успешно приключване на преговорите между САЩ и Иран в пакистанската столица Исламабад.

„Поздравяваме братски Пакистан за ролята, която изигра в този процес, и продължаваме всички наши усилия, допринасящи за мира", пише още в позицията на турското външно министерство.