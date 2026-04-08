Арабски държави приветстваха прекратяването на огъня между САЩ и Иран

Няколко арабски държави похвалиха споразумението между САЩ и Иран за двуседмично прекратяване на огъня и приветстваха отварянето на Ормузкия проток, предаде ДПА.

Министърът на външните работи на Оман - Саид Бадър бин Хамад бин Хамуд Албусайди, заяви, че Маскат "потвърждава важността в този момент от ускоряването на усилията за намиране на решение за край на кризата из основи".

Той изказа мнението си в публикация днес в социалната платформа "Екс", броени часове след като американският президент Доналд Тръмп обяви двуседмичното примирие, предава БТА.

Според иракската държавна агенция Багдад смята, че спирането на огъня помага да се понижи напрежението и способства за следващи стъпки към диалог.

Настроението беше по-приповдигнато в Обединените арабски емирства, отбелязва ДПА. Президентският съветник Ануар Гаргаш каза, че страната е "триумфирала" във войната. Емирствата бяха подложени на постоянни нападения от страна на Иран по време на конфликта, който започна с американско-израелските военни удари срещу Техеран на 28 февруари.

В изявление египетското Министерство на външните работи определи решението като положителна стъпка към деескалация и ограничаване на регионалното напрежение и отбеляза, че паузата, заедно с отговора на Техеран, предоставя важна възможност за напредък в преговорите и дипломацията.