Роберт Фицо приветства спирането на огъня между САЩ и Иран

Роберт Фицо Снимка: Снимка: Радио Китай

Премиерът на Словакия Роберт Фицо смята двуседмичното прекратяване на огъня между Съединените щати и Иран за "много крехко", но вярва, че това е шанс за "охлаждане на страстите", предаде агенция ТАСР.

"Много съм доволен от двуседмичното прекратяване на огъня. Това е много крехко примирие, но (...) да се надяваме, че тези горещи страсти ще се охладят малко", каза Фицо във видеопослание, публикувано в социалните мрежи, предава БТА.

Съединените щати и Иран се споразумяха за спиране та огъня малко преди изтичането на ултиматума на американския президент Доналд Тръмп за отваряне на Ормузкия проток.

Предложението за незабавно двуседмично прекратяване на огъня беше прието от Иран, Съединените щати и Израел, като в него е включено и деблокирането на стратегическия морски коридор.

