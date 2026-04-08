Китай приветства споразумението за прекратяване на огъня между Иран и САЩ

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Китай приветства обявеното от САЩ и Иран споразумение за прекратяване на огъня, заяви говорителката на китайското министерство на външните работи Мао Нин, цитирана от Синхуа. Говорителката също така изрази подкрепа за посредническите усилия на страни като Пакистан.

Мао каза още, че Китай последователно е насърчавал сключването на споразумение за прекратяване на огъня и за разрешаване на споровете чрез дипломатически усилия, както и че Пекин се надява, че всички страни ще си сътрудничат за възстановяване на нормалния търговски трафик през Ормузкия проток възможно най-скоро, предава БТА.

Няколко медии съобщиха, че Китай е насърчавал Иран да се съгласи на прекратяване на огъня в конфликта със САЩ и Израел в часовете преди изтичането на срока на ултиматума на президента на САЩ Доналд Тръмп, посочва ДПА.

Мао не потвърди тази информация пряко, но отбеляза, че Китай иска да продължи да играе конструктивна роля и да насърчава мира в Близкия изток.

Междувременно иранският посланик в Китай изрази надежда, че Китай и други страни биха могли да гарантират мира в региона, съобщи в. „Саут Чайна морнинг пост".

На пресконференция в Пекин Абдолреза Рахмани Фазил предупреди, че Иран ще отвърне с мощен удар, ако САЩ пренебрегнат договореностите.

Пекин е смятан за важен съюзник на Техеран, отчасти защото Китай купува големи количества петрол от Иран.