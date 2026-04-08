ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Река Маданска побеля, скъсала се е дига на утаител...

Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
Региони без граници
https://www.24chasa.bg/index.php/mezhdunarodni/article/22627966 www.24chasa.bg

ЕС приветства споразумението за временно прекратяване на огъня в Иран

Антонио Коща КАДЪР: Екс/@eucopresident

Председателите на Европейския съвет и на Европейската комисия Антонио Коща и Урсула фон дер Лайен приветстваха съобщенията за постигнатото споразумение за временно прекратяване на огъня в Иран.

Призовавам всички да спазват условията на споразумението, за да има траен мир в региона, написа Коща в социалните мрежи. ЕС остава в готовност да подкрепи тези усилия и поддържа постоянна връзка с партньорите в региона, добави той. Коща благодари на Пакистан и останалите, допринесли за споразумението, съобщава БТА.

Фон дер Лайен отбелязва в свой пост, че споразумението ще доведе до необходимото успокояване на обстановката и също благодари на Пакистан за посредничеството. Сега е важно преговорите за трайно решение на конфликта да продължат, допълни тя.

Върховният представител на ЕС по външната политика и сигурността Кая Калас определи споразумението като "крачка назад от ръба на пропастта". Според нея постигнатата договореност се очаква да понижи напрежението, да доведе до прекратяване на размяната на огън и до възстановяване на свободното корабоплаване, както и да създаде условия за дипломация, насочена към намирането на трайно решение.

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Последно от

MILA.BG

Последно от

България днес

Водещи новини

