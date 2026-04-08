Задържаните след инцидента пред Израелското консулство в Истанбул вече са 11

Задържаните във връзка с инцидента пред Консулството на Израел в Истанбул на 7 април станаха 11, съобщи турската държавна телевизия „ТРТ Хабер".

Двама полицаи бяха ранени, а трима души бяха неутрализирани чрез прострелване при опит за нахлуване в Консулството на Израел в Истанбул вчера. Един от предполагаемите нападатели почина вследствие на огнестрелните рани. Турските власти определиха извършителите като терористи. Днес водещи турски вестници съобщиха че починалият е бил член на „Ислямска държава", предава БТА.

Продължава разследването по случая, ръководено от Истанбулската главна прокуратура. Петима заподозрени са задържани при провеждане на операция, при която са претърсени адреси в Коджаели и Кония.

Още един заподозрян е бил задържан след престрелката, а заедно с двамата ранени нападатели, които са в болница, броят на задържаните става единайсет.