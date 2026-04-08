Иран може да въведе такси до 1 млн. долара за преминаване през Ормузкия проток

Иран обмисля въвеждането на такси до 1 млн. долара за всеки търговски кораб, преминаващ през Ормузкия проток, който бе отворен отново след постигнато двуседмично примирие със Съединените щати. Това твърдят регионални представители, цитирани от международни агенции, на фона на започващи преговори за по-широко мирно споразумение, съобщава "Дейли мейл".

Американският президент Доналд Тръмп обяви, че Техеран е приел временно прекратяване на огъня и възстановяване на корабоплаването в стратегическия воден път – ключов за глобалните енергийни доставки. По думите му, двете страни вече обсъждат десетточков план, който „в голяма степен е договорен" и може да се превърне в основа за трайно споразумение.

Въпреки това детайлите около евентуалните условия остават неясни. Според източници на Асошиейтед прес, Иран настоява за значителни такси за транзит през протока в рамките на примирието – ход, който би имал сериозни последици за международната търговия и цените на енергоресурсите.

По информация от дипломатически среди, предложеният план включва искания САЩ да признаят контрола на Техеран върху Ормузкия проток, да приемат правото му да обогатява уран, да отменят санкциите, да изплатят компенсации и да изтеглят военните си сили от региона. В замяна Иран би използвал събраните средства за възстановяване след конфликта.

Решението за придвижване към споразумение е било взето на най-високо ниво в Техеран. Според информация на „Аксиос", върховният лидер Моджтаба Хаменей лично е дал одобрение на преговарящите, след като посредници са представили актуализирано предложение, вече съгласувано с Вашингтон. „Без неговото съгласие сделка нямаше да има", коментира източник, запознат с процеса.

От своя страна иранският външен министър Абас Арагчи заяви, че военните действия ще бъдат прекратени, ако атаките срещу страната спрат. Той подчерта, че иранските сили ще съдействат за безопасното преминаване на търговски кораби през протока по време на примирието.

Вашингтон определи постигнатото като значителен дипломатически успех. „Голям ден за световния мир", написа Тръмп, добавяйки, че Иран „има достатъчно от конфликта" и че предстоят „положителни действия". Според американски представители Израел също се е съгласил да прекрати военните действия за същия период.

Сделката е била постигната с посредничеството на Пакистан, като решаваща роля е изиграла и Китай, който е призовал Техеран към по-голяма гъвкавост заради икономическите щети от конфликта, съобщава „Ню Йорк Таймс".

Първите реакции на пазарите показват известно облекчение – цените на петрола се понижиха рязко, а американските борсови индекси отчетоха ръст. Въпреки това анализатори предупреждават, че несигурността остава висока.

Критики към споразумението не закъсняха. Американският конгресмен Максуел Фрост определи примирието като закъсняла мярка, която не компенсира „погрешните решения", довели до ескалацията. Подобна позиция изрази и бившият военен анализатор Виктор Лагрун, според когото липсва яснота какво реално печелят САЩ от договореното.

Междувременно британският премиер Киър Стармър е на посещение в Близкия изток, където ще проведе срещи с регионални лидери и военни представители. Той приветства примирието, но подчерта, че международната общност трябва да работи за превръщането му в устойчиво споразумение и за гарантиране на свободата на корабоплаване в Ормузкия проток.

Предстоящите две седмици се очертават като решаващи за бъдещето на конфликта – период, в който дипломатическите усилия ще бъдат подложени на сериозно изпитание.