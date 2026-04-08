Зеленски приветства споразумението за прекратяване на огъня между САЩ и Иран

Украинският президент Володимир Зеленски заяви днес, че приветства споразумението за прекратяване на огъня между САЩ и Иран, като добави, че Киев е готов да „отвърне със същото", ако Москва прекрати ударите, цитиран от Ройтерс.

„Украйна винаги е призовавала за примирие във войната, която Русия води тук, в Европа, срещу нашата държава и нашия народ, и ние подкрепяме примирието в Близкия изток и Персийския залив, което проправя път за дипломатически усилия", написа той в „Екс", предава БТА.

„За всички е очевидно, че примирието може да създаде подходящи предпоставки за споразумения", добави той.

Украйна по-рано похвали „решителността" на САЩ при атаките срещу Иран. Ислямската република е близък съюзник на Русия и е доставила хиляди дронове, използвани за въздушните атаки срещу Украйна, отбелязва Ройтерс.

Киев многократно призова Москва да се съгласи на пълно прекратяване на огъня от началото на четиригодишната война, за да могат двете страни да започнат преговори за мирно споразумение.

От своя страна Русия заявява, че иска първо да бъдат договорени всеобхватни условия за мир, преди да прекрати бойните действия.

Украйна също така е изпратила над 200 специалисти в Близкия изток да помогнат за противодействие на иранските атаки с дронове там. Украински екипи от военни експерти ще продължат да работят в региона, за да подпомогнат по-нататъшното развитие на способностите за гарантиране на сигурност, заяви Зеленски.