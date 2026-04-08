Близо 6 млн. евро отпуска правителството за Фонда ...

Израел научил в последния момент за решението на Тръмп за примирие с Иран

снимка: РОЙТЕРС

Израел е бил уведомен в последния момент за решението на президента на САЩ Доналд Тръмп да приеме двуседмично примирие с Иран, като новината е заварила ръководството в Йерусалим неподготвено. Това съобщават израелски и американски медии, позовавайки се на източници от двете страни.

Високопоставен израелски представител, цитиран от държавната телевизия КАН, определя хода на Вашингтон като изненадващ.

„Решението на Тръмп ни изненада. Получихме информация в последния момент, когато всичко изглеждаше вече решено", посочва той, като подчертава, че въпреки това Израел ще се придържа към договореното примирие.

По данни на „Ню Йорк Таймс", американският президент е информирал премиера Бенямин Нетаняху малко преди публичното обявяване на споразумението, което допълнително е засилило усещането за ограничена координация между съюзниците.

От Белия дом са потвърдили пред Си Ен Ен, че Израел е част от договореността и ще се въздържа от военни действия, докато примирието е в сила и дипломатическите усилия продължават.

Същевременно израелски източници уточняват, че влизането в сила на примирието е обвързано с възстановяването на корабоплаването през Ормузкия проток – ключов фактор за стабилизирането на ситуацията в региона.

Случаят поставя въпроси относно координацията между Вашингтон и Йерусалим в критичен момент от конфликта, както и за устойчивостта на постигнатото примирие, което предстои да бъде подложено на сериозно дипломатическо изпитание.

