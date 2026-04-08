Разследват подигравка с полицаи след стрелбата срещу израелското консулство в Истанбул

Главната прокуратура в Истанбул и Бюрото за разследване на медийни престъпления започват разследване за подигравка с полицаите, които са били на мястото на инцидента пред израелското консулство в Истанбул вчера, съобщи турската държавна телевизия „ТРТ Хабер".

Разследването идва след публикации на видео съдържание в медии и в медийни платформи в социалните мрежи, в които се чуват подигравателни и обидни думи към полицаите на местопрестъплението.

Според разселващите подвикването на полицаите на място думите „ти играеш десен бек, аз играя ляв бек" е довело до унижаване на силите за сигурност и е направен опит за дискредитирането им пред обществото, както и за нарушаване на обществения ред, предава БТА.

Към момента се работи за установяване на самоличността на лицата, използвали въпросните думи. След като това бъде направено, те ще бъдат задържани.

Двама полицаи бяха ранени, а трима души бяха неутрализирани чрез прострелване при опит за нахлуване в Консулството на Израел в Истанбул вчера.

Един от предполагаемите нападатели почина вследствие на огнестрелните рани. Турските власти определиха извършителите като терористи.

Днес водещи турски вестници съобщиха че починалият е бил член на „Ислямска държава". Задържаните във връзка със стрелбата вече са 11 души.