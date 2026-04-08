Гърция готви въвеждане на тест за наркотици за шофьорите

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Гърция ще въведе тест за наркотици за шофьорите, съобщава електронното издание на гръцкия в. "Етнос". Това ще е поредната мярка, която правителството взима по отношение на пътната безопасност.

Процедурата по въвеждане на теста е в последен етап, като се очаква да бъдат определени техническите параметри, предава БТА.

"Шофирането под влиянието на наркотични вещества ще бъде третирано със същата строгост, както шофирането под въздействието на алкохолни напитки", е заявил директорът на Пътната полиция в Атина Сотирис Калтабалис пред ресорната комисия по пътна безопасност в парламента.

Данни на Европейската комисия за 2025 г. показват, че Гърция регистрира голям спад – от 22 на сто – на катастрофите, довели до смъртни случаи.

От Пътната полиция в Атина отчитат близо 40 хиляди нарушения с превишаване на скоростта през 2025 г., което е с 60,4 на сто повече спрямо година по-рано. Отчетеният ръст се дължи и на засиления контрол чрез разширяване на мрежата от поставени камери и радари.

Според данни на Пътната полиция в гръцката столица през миналата година в областта Атика са регистрирани общо 402 349 пътни нарушения. Над 11 хиляди души са били засечени да шофират под въздействието на алкохол.

В рамките на Пътната полиция в Атина вече има и специална група, която следи социалните мрежи с цел да бъде предотвратено организирането на гонки между автомобили, които създават предпоставки за пътни произшествия, пише още "Етнос".