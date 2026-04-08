Ето мирния план на Иран от 10 точки. Тръмп: "Има голяма промяна на режима там"

Съединените щати и Иран постигнаха споразумение за двуседмично примирие във вторник – едва час преди крайния срок, поставен от президента Доналд Тръмп за разширяване на военните действия срещу Техеран. Като част от договореността Иран се е съгласил временно да възобнови корабоплаването през стратегическия Ормузки проток, а Израел също се присъедини към примирието, потвърдиха от Белия дом.
Американският президент определи плана на Иран като „работеща основа за преговори" и обяви, че спира плановете си за ескалация на атаките, докато страните обсъждат условията за траен мир, съобщи "Гардиън".
Според държавните медии в Техеран, мирният план съдържа десет точки, които очертават условията за окончателно прекратяване на конфликта.
10-точковият план на Иран включва:
- Гаранция, че Иран няма да бъде атакуван отново
- Постоянен край на войната, а не само временно примирие
- Прекратяване на израелските удари в Ливан
- Премахване на всички американски санкции срещу Иран
- Прекратяване на всички регионални военни действия срещу иранските съюзници
- В замяна, Иран ще отвори Ормузкия проток за преминаване
- Иран ще въведе такса от 2 милиона долара за всеки кораб, преминаващ през протока.
- Таксите ще бъдат разделяни между Иран и Оман
- Иран ще предостави правила за безопасно преминаване през протока
- Таксите ще бъдат използвани за възстановяване и реконструкция, а не за репарации
Иранският външен министър Абас Арагчи заяви, че безопасното преминаване през Ормузкия проток ще бъде осигурено под контрола на иранските военни. Все още не е ясно дали това означава пълно облекчаване на иранския контрол върху стратегическия воден път.
Според съобщения, планът позволява на Иран и Оман да налагат такса до 2 милиона долара на кораб за преминаване през протока. Събраните средства ще бъдат използвани за възстановяване на инфраструктурата и икономиката след продължилите седмици на конфликт.
В същото време официални лица предупреждават, че ако мирните преговори не доведат до трайно решение, Техеран може отново да затвори протока, поставяйки под риск международното корабоплаване и глобалните доставки на енергоресурси.
Президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви, че Иран е преминал през „много продуктивна смяна на режима".
Той заяви, че Съединените щати няма да позволят обогатяване на уран и ще работят с Иран за изкопаване и премахване на всички дълбоко погребани ядрени материали – широкомащабно изявление след прекратяването на огъня, което значително разширява публично обявените условия на двуседмичното примирие.
Тръмп публикува изявлението в социалната мрежа Truth Social в сряда:
„Съединените щати ще работят в тясно сътрудничество с Иран, който, според нашата оценка, е преминал през много продуктивна смяна на режима! Няма да има обогатяване на уран, а Съединените щати, заедно с Иран, ще изкопават и премахват всички дълбоко погребани (B-2 бомбардировачи) ядрени 'прахове'", написа Тръмп.