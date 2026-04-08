"Кетаминовата кралица", продала фаталната доза на актьора Матю Пери, се изправя пред съда

Две години и половина след смъртта на Матю Пери, жената, продала фаталната доза на звездата от сериала "Приятели", се изправя днес пред съда в Калифорния, за да чуе присъдата си, предадоха световните осведомителни агенции.

Наричана "Кетаминовата кралица" в някои холивудски кръгове, Джазвийн Санга рискува до 65 години затвор, след като миналата година се призна за виновна по редица обвинения, сред които и разпространение на кетамин, довело до смърт, предава БТА.

Признаването на вина спести процес със съдебни заседатели и накара прокурорите да оттеглят други обвинения. Санга - 42-годишна американско-британската гражданка, е в предварителния арест от август 2024 г.

Очаква се членове на семейството на Пери да вземат думата в съда преди произнасянето на присъдата.

Смъртта на 54-годишния Матю Пери, намерен в безсъзнание в джакузито си през октомври 2023 г., шокира феновете на "Приятели". Актьорът, който играеше ролята на Чандлър Бинг в хитовия сериал, е говорил публично за проблемите си със своите зависимости.

Пери е приемал кетамин под наблюдение в рамките на терапевтични сеанси срещу депресия. Този легален анестетик обаче понякога има стимулиращ или предизвикващ еуфория ефект и според разследването през есента на 2023 г. актьорът отново е изпаднал в зависимост.

Джазвийн Санга, която е във фокуса на вниманието заради живота си на светска дама, е продала десетки дози кетамин на Пери. При претърсване на дома й разследващите са открили 80 флакона кетамин, както и метамфетамин и кокаин.

По отношение на кетамина тя се е хвалила, че може да "изпълни всяка поръчка" благодарение на връзките си с "главен готвач" и "учен".

Освен Джазвийн Санга, още четирима души се признаха за виновни във връзка със смъртта на Матю Пери: личният му асистент Кенет Ивамаса, дилърът Ерик Флеминг, с когото е работила Санга, и двама лекари, обвинени, че съзнателно са се възползвали от зависимостта на актьора.

Д-р Салвадор Пласенсия беше осъден през декември на 30 месеца затвор. Той беше продал на актьора около 20 флакона кетамин в седмиците преди смъртта му.

Другият замесен лекар, Марк Чавес, е снабдявал д-р Пласенсия с кетамин. Той също беше осъден през декември на осем месеца домашен арест и 300 часа общественополезен труд.

На двамата лекари беше забранено да упражняват лекарска професия.

Кенет Ивамаса и Ерик Флеминг трябва да научат съдбата си до края на април.

Превърнал се в културен феномен, сериалът "Приятели" беше излъчван между 1994 и 2004 г. и изстреля Матю Пери към славата. Зад кулисите обаче актьорът дълго време е криел мрачна страна зад веселия си герой Чандлър.

В мемоарите си, публикувани през 2022 г., Пери разкри, че е преминал през 65 сеанса за детоксикация, за които е похарчил над девет милиона долара.

Той е претърпял и няколко хирургични операции, свързани с проблемите му с наркотичната зависимост.

В телевизионно предаване малко преди смъртта си Матю Пери изненада публиката, като призна, че е страдал от силна тревожност "всяка вечер" по време на снимките на "Приятели".