Джей Ди Ванс: САЩ са разочаровани от ЕС във връзка с Украйна

Вицепрезидентът Джей Ди Ванс днес каза пред близък до унгарския премиер Виктор Орбан мозъчен тръст в Будапеща, че САЩ са разочаровани от ЕС във връзка с Украйна, но Орбан и италианският премиер Джорджа Мелони са помогнали на администрацията на Доналд Тръмп, предаде АНСА, цитирана от БТА.

„Обичаме Европа и културите й, САЩ в крайна сметка са „дъщерна страна" на европейския континент, но сме разочаровани от голяма част от европейското политическо ръководство, което изглежда не се интересува истински от решаването на войната в Украйна", заяви Ванс на събитие, организирано от Колежа „Матиаш Корвин".

„Някои партньори ни помогнаха: Джорджа Мелони беше много полезна, както и някои европейски столици, поне зад кулисите. Но най-полезен бе Виктор Орбан, защото той ни предизвика да разберем и двете страни", подчерта Ванс.

Ванс каза още, че коментарите на украинския президент Володимир Зеленски относно Орбан, след като унгарският премиер блокира заема на ЕС за Киев, са били „скандални", предаде Ройтерс. Зеленски тогава намекна, че би могъл да даде адреса на Орбан на украинските въоръжени сили.

Според американския вицепрезидент ако Иран е готов да преговаря със САЩ в дух на добра воля, е възможно да бъде сключено споразумение за край на конфликта в Близкия изток.

„Президентът на САЩ ми каза, и той каза това на целия преговорен екип [...] вървете и работете в дух на добра воля, за да сключите споразумение", заяви Ванс. „Той ни каза да действаме по този начин. Ако иранците са готови да работят с нас в дух на добра воля, смятам, че можем да сключим споразумение", добави той.

Ванс също така заяви, че сделката на САЩ с Иран е била интерпретирана погрешно в Иран, но не уточни какво има предвид, предаде Асошиейтед прес. „Имате хора, които лъжат дори за това крехко примирие, което вече сключихме", каза Ванс.

Той не коментира спекулациите относно това дали би могъл да пътува до Пакистан, за да участва лично в преговорите с Иран.

Ванс обаче предупреди, че Тръмп „няма търпение да бъде постигнат напредък". По думите му САЩ са готови да употребят „изключителен икономически натиск", но Тръмп е дал инструкции „да не използваме тези инструменти".

„Той ни каза да седнем на масата за преговори. Но ако иранците не направят абсолютно същото нещо, те ще открият, че президентът на САЩ не е човек, с когото можеш да се шегуваш", заяви Ванс. „Надявам се, че те ще вземат правилното решение", добави той.