Според скорошни съобщения от японски медии, японското правителство се готви да въведе план за облекчаване на правилата за износ на японско оръжие, пише КМГ. Правителството планира да преразгледа „Трите принципа за трансфер на отбранително оборудване" и насоките за прилагането им този месец. Това е пореден ход на Япония, целящ пълно премахване на забраната за износ на оръжие и нарушаване на „пацифистката конституция". Изправен пред дълбоки промени в световната обстановка, „новият тип милитаризъм" на Япония отново разкрива реална заплаха за регионалната сигурност и стабилност и предизвиквайки повишена бдителност от съседните страни и международната общност.

В сравнение с откритата военна агресия по време на Втората световна война, т.нар. „нов тип милитаризъм" на Япония се развива в по-непряка и институционализирана форма. Под аргументи като „правото на колективна самозащита" и „национална нормализация", тази линия постепенно се разширява в ключови сфери – икономика, политика и култура. По същество обаче тя продължава да насърчава укрепването на военния потенциал и разширяването на отбранителните способности. Един от най-ясните изрази на тази тенденция е разхлабването на ограниченията върху износа на оръжие. Този процес се разглежда като част от по-широка стратегия за засилване на ролята на страната в сферата на сигурността и отбраната.

Анализите на японските медии показват, че ако планът бъде приложен, това би означавало пълна дерегулация на износа на оръжие. Това предизвика силно безпокойство сред японската общественост. Някои медии посочват, че стремежът на правителството на Такаичи за износ на оръжие може допълнително да влоши обкръжаващата среда за сигурност в Япония.

Анализатори отбелязват, че на фона на забавения икономически растеж и нарастващия фискален натиск в Япония, разхлабването на ограниченията върху износа на оръжие се разглежда като инструмент за постигане на няколко стратегически цели. От една страна, се цели освобождаване на производствен капацитет и стимулиране на икономиката чрез разширяване на военно-промишления сектор, както и укрепване на отбранителната индустрия с оглед на бъдещо развитие. От друга страна, износът на оръжие се използва като средство за разширяване на външнополитическото влияние, задълбочаване на съюзническите връзки и по-активно позициониране в условията на променяща се геополитическа среда. В този контекст политиката се разглежда като част от по-широка стратегия за утвърждаване на Япония като „нормална държава" с разширена роля в сферата на сигурността.

Общественото мнение като цяло смята, че разполагането на офанзивни оръжия от Япония под прикритието на „отбрана" и „контраатака" е насочено към съседни страни като Китай, разкривайки нейните очевидни амбиции.

Всички тези факти показват, че десните сили в Япония ускоряват изоставянето на следвоенния пацифизъм и непрекъснато подкопават „пацифистка конституция". По този начин международната общност все повече осъзнава, че засиленият контрол върху износа на стоки с двойна употреба от Китай за Япония в съответствие със законите и разпоредбите, включително поставянето на 20 японски организации в списъка за контрол на износа и други 20 в списъка за наблюдение, е важен и необходим за ограничаване на „ремилитаризацията" и ядрените амбиции на Япония, както и за опазване на регионалния и световния мир.