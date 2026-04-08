Иран може да допусне контролирано отваряне на Ормузкия проток в края на седмицата

Кораби в Ормузкия проток СНИМКА: Pixabay

 Иран може да отвори Ормузкия проток по ограничен и контролиран начин в края на седмицата, преди предстоящата среща между представители на САЩ и Иран в Пакистан, съобщи високопоставен ирански представител, цитиран от Ройтерс и БТА.

По думите му евентуалното отваряне ще зависи от постигането на споразумение за рамката на преговорите.

„Ако се постигне договореност, проливът може да бъде отворен ограничено, под контрола на Иран“, заяви представителят.

Той допълни, че всички кораби ще трябва да координират преминаването си с иранските военни, като подчерта, че примирието остава крехко.

„Предпочитаме траен мир, но Иран не се страхува да се върне към война, ако САЩ поемат по този път“, каза още той.

Ормузкият проток е ключов маршрут за световните доставки на петрол, а всяко ограничение или контрол върху преминаването през него оказва пряко влияние върху глобалните енергийни пазари.

