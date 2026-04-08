Песков: Много сили в Брюксел не желаят Орбан отново да спечели изборите

Русия заяви днес, че някои политически сили в ЕС се противопоставят на опитите на унгарския премиер Виктор Орбан да спечели пореден мандат и се опитват да помогнат на противниците му, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

„Много сили в Европа, много сили в Брюксел не желаят Орбан отново да спечели изборите“, заяви говорителят на Кремъл Дмитрий Песков в отговор на репортерски въпрос относно изтичането на стенограма от разговор между Орбан и руския президент Владимир Путин миналата година.

„Това е добре известно, очевидно е и с невъоръжено око и, разбира се, те помагат на онези сили, които са в политическа опозиция на Орбан и смятат, че публикуването на подобни материали би могло да му навреди“, каза Песков.

Той не предостави доказателства, че официални представители от ЕС по някакъв начин са свързани с изтичането на информацията, отбелязва Ройтерс.

Коментарът на Кремъл идва ден след като американският президент Джей Ди Ванс пристигна в Будапеща и обвини ЕС, че се намесва „по позорен“ начин в изборите, насрочени за 12 април. Според редица социологически проучвания е възможно вотът да сложи край на 16-годишното управление на Орбан.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп също подкрепи Орбан. Унгарският премиер поддържа добри отношения и с Путин въпреки войната в Украйна и усилията на ЕС да изолира и отслаби Русия чрез икономически санкции.

Унгария е силно зависима от руския петрол и газ. Орбан блокира отпускането на заем от ЕС за Украйна, като се позова на спор с Киев относно повреден тръбопровод.

В публикуваната от „Блумбърг“ стенограма Орбан казва, че е на разположение на Путин и цитира унгарска приказка, в която мишка помага на лъв.

Песков не отрече, че информацията е достоверна, но заяви, че тя представя Орбан в прагматична светлина. „Той наистина е много ефективен политик…, който конкретно защитава интересите на собствената си страна“, заяви говорителят на Кремъл.

Междувременно руското министерство на външните работи заяви, че Москва е извикала японския посланик, за да протестира срещу инвестицията на японска компания в украинска технология за дронове.

Японската компания „Тера Дроун“ обяви миналия месец, че е инвестирала в украинския производител на дронове прехващачи „Амейзинг Дроунс“.

Според Кремъл отношенията на Русия с Япония са „сведени до нулата“ заради „враждебната позиция“ на Токио спрямо Москва.