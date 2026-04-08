ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Тръмп заплашва с 50% мита за държави, доставящи ор...

Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/22629270 www.24chasa.bg

Камиони с хуманитарна помощ са потеглили от Турция за Иран

640
Хуманитарна помощ СНИМКА: Pixabay

Камиони, натоварени с медицински материали и апаратура, са потеглили от Турция за Иран на фона на обявеното по-рано днес временно прекратяване на огъня между Вашингтон и Техеран, съобщи турският министър на здравеопазването Кемал Мемишоглу в своя публикация в Екс, пише БТА.

„Ние сме представители на една цивилизация на добротата, която винаги се стреми към братството и изцелението. С разбирането, че „човекът винаги е на първо място" продължаваме да подкрепяме потиснатите хора в границите на нашето сърце, да лекуваме раните им и да поддържаме надеждата им жива", написа Мемишоглу.

Хуманитарна помощ СНИМКА: Pixabay

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Свят

Последно от

MILA.BG

Последно от

България днес

Водещи новини

“24 часа” превзе Гербовата зала с емоция като за първи брой след 4438 г. трудов стаж (Видео, обзор)