Камиони с хуманитарна помощ са потеглили от Турция за Иран

Камиони, натоварени с медицински материали и апаратура, са потеглили от Турция за Иран на фона на обявеното по-рано днес временно прекратяване на огъня между Вашингтон и Техеран, съобщи турският министър на здравеопазването Кемал Мемишоглу в своя публикация в Екс, пише БТА.

„Ние сме представители на една цивилизация на добротата, която винаги се стреми към братството и изцелението. С разбирането, че „човекът винаги е на първо място" продължаваме да подкрепяме потиснатите хора в границите на нашето сърце, да лекуваме раните им и да поддържаме надеждата им жива", написа Мемишоглу.