Тръмп заплашва с 50% мита за държави, доставящи оръжие на Иран

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заплаши с въвеждането на 50-процентни мита върху стоките на държави, които доставят оръжие на Иран, въпреки че към момента няма правомощия да наложи подобни мерки незабавно заради решението на Върховен съд на САЩ, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Съдът постанови, че използването на Закона за извънредни икономически правомощия с цел въвеждане на нов митнически режим противоречи на Конституцията, което ограничава възможностите на президента да действа едностранно.

„Държава, която доставя военно оръжие на Иран, ще бъде незабавно обложена с мито от 50 на сто върху всички стоки, продавани на Съединените американски щати, в сила незабавно. Няма да има изключения или освобождавания!“, написа Тръмп в профила си в мрежата „Трут Соушъл“ (Truth Social).

Президентът заяви още, че САЩ са готови да работят съвместно с Иран за премахване на ядрен материал, но към момента не е ясно дали иранските власти са приели подобно предложение.