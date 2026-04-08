Отрицателна е пробата за наркотици на турската актриса Ханде Ерчел

Пробата за наркотици на популярната турска актриса Ханде Ерчел е дала отрицателен резултат, съобщи турският вестник „Миллиет“.

В пробите, взети от косата и ноктите на актрисата, изследвани в Института за съдебна медицина, не са открити следи от употреба на забранени вещества.

Звездата на турските сериали, добре позната и на българските зрители от сериалите „Слънчеви момичета“ и „Почукай на вратата ми“, бе задържана преди една седмица по обвинение за употреба на наркотици на летището при завръщането си в Турция от чужбина.

Името на Ханде Ерчел бе включено в заповедта, издадена от Главната прокуратура на Истанбул, за задържане на 16 души в поредната вълна от арести в рамките на мащабното разследване за наркотици, което засегна много известни личности от обществения, деловия и спортния свят.

Заповедта за задържането завари актрисата зад граница. Тя веднага обяви публично, че е в чужбина заради следването си и щом се прибере в Турция, ще се яви в прокуратурата.

„В момента продължавам образованието си в Университета за изящни изкуства „Мимар Синан“. Освен това се занимавам с актьорско майсторство. Що се отнася до различните места, споменати в досието ми, посещавала съм ресторанта на хотел „Бебек“ (собственикът на хотела е в центъра на мащабното разследване за наркотици, организиране на секспартита, хазартни игри и др., което продължава) само няколко пъти за бизнес срещи. Никога не съм употребявала наркотици. Освен това нямам нощен живот“, е посочила в показанията си актрисата.

След даване на показания пред съдебните власти, Ханде бе изпратена в Института по съдебна медицина за взимане на кръвни проби и проби от коса за установяване на употреба на наркотични вещества и бе оставена на свобода.

Днес стана известно, че резултатите от теста на актрисата са отрицателни.

Сред 16-те души, за които бе издадена заповед за задържане заедно с Ханде Ерчел, са и братята Хакан и Керим от милиардерската фамилия Сабанджъ. Резултатите от пробите за наркотици на Хакан Сабанджъ са излезли негативни, съобщиха още медиите.

Бизнесменът Хакан Сабанджъ и Ханде Ерчел доста време имаха сериозна връзка и бяха сгодени. Тъкмо когато се очакваше, че предстои сватба, двойката се раздели през миналата година. Според магазинните издания причина за раздялата е било неодобрението на майката на Хакан за подобен брак. След раздялата Ханде Ерчел потъна в мълчание.

Преди два дни Турция осъмна с нова вълна задържани известни личности в рамките на разследването за употреба и разпространение на наркотици.

При операция на жандармерията бяха задържани 9 души, между които са известната певица Симге Сагън, певиците Бенгю Ерден и Мелек Моссо, певците Деха Билимлер, Ерсай Юнер и Мустафа Джеджели, както и актьорът Ибрахим Челиккол.

След даване на проби за наркотици, шестима от тях, между които Симге Сагън, Мелек Моссо, актьорът Ибрахим Челиккол, са освободени, като на Симге Сайън е наложена забрана за пътуване в чужбина.

След освобождаването си певецът Мустафа Джеджели в изявление в социалните медии отрече обвиненията срещу него и обяви, че ще заведе дело.

„Наясно съм кой стои зад тази кампания за очерняне на личността ми и искам да се знае, че ще използвам всичките си законни права в максимална степен“, заяви той, цитиран във вестник "Нефес".

Мащабното разследване на турските власти за употребата на наркотици в развлекателната индустрия в Турция започна през октомври м.г. Дълъг е списъкът на актьори, журналисти, изпълнители, певци, музиканти, инфлуенсъри, продуценти и бизнесмени, които бяха задържани в осъществените досега няколко поредни операции. Сред задържаните бяха популярната певица Алейна Тилки, актьорът Джан Яман, продуцентът Тимур Савджъ, актрисата Ханде Ерчел.

Срещу тези, чиито тестове излязоха положителни, разследването продължава и са предадени на съда.

Операциите предизвикаха дебат в обществото относно правомерността на арестите от гледна точка на спазването на човешките права. Според юристи лицата е можело да бъдат призовани да дадат показания, вместо да бъдат отвеждани под стража.

Ще продължи ли разследването за наркотици срещу известни личности от развлекателната индустрия и може ли да се очакват нови арести?

Отговор на тези въпроси даде неотдавна министърът на правосъдието Акън Гюрлек, под чието ръководство бе даден старт на операциите на 8 октомври м.г., докато той бе главен прокурор на Главната прокуратура в Истанбул.

„Не искаме личният живот на никого да се обсъжда в социалните мрежи. Личният живот на всеки трябва да бъде защитен. Прокурорът и съдията разглеждат само дали има престъпление или не. Нито едно от разследванията, които се отразяват публично, не се основава на абстрактни твърдения. Никой заподозрян, изпратен на тест за наркотици, не се изпраща въз основа на такова абстрактно твърдение. Операциите или заявленията за тестове не се извършват въз основа на абстрактни твърдения, а на конкретни доказателства. Не е възможно прокурор, който получи какъвто и да е сигнал за престъпление, да избегне разследването“, заяви той пред в. "Хюриет".

Междувременно актьорът Догукан Гюнгьор, който бе отстранен от главната роля в култовия сериал „Шербет от боровинки“ (Kızılcık şerbeti) след положителна проба за наркотици, е подписал нов договор за участие в сериала „Haysiyet“ (Достойнство), който е планиран да се излъчва по Канал D.

Проектът, който в момента е в процес на подготовка за новия сезон, се смята, че ще бъде една от най-забележителните продукции в телевизионния свят през следващия сезон, посочва сайтът Т24.