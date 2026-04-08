Иранските гвардейци: Ударихме петролни съоръжения в региона, включително в саудитското пристанище Янбу

Иранският Корпус на гвардейците на Ислямската революция заяви днес, че през нощта е атакувал енергийни съоръжения в региона, свързани със САЩ и Израел, включително в саудитския пристанищен град Янбу, съобщиха ирански държавни медии, цитирани от Ройтерс и БТА.

Иран е нанесъл удари и срещу Кувейт и Обединените арабски емирства (ОАЕ) в отговор на въздушни удари срещу негови петролни съоръжения, извършени след обявяването на спиране на огъня от страна на САЩ, съобщи иранската държавна телевизия, цитирана от Франс прес.

"Бяха предприети атаки с дронове и ракети срещу ОАЕ и Кувейт няколко часа след ударите по петролните съоръжения на остров Лаван", съобщи телевизията, след като двете страни от Персийския залив съобщиха за ирански обстрел.

Телевизията цитира Иранската национална петролна компания (NIOC), според която рафинерията в Лаван "е станала обект на подла атака" около 06:30 по Гринуич (9:30 ч. българско време), въпреки споразумението за спиране на огъня, сключено по-рано между Вашингтон и Техеран.

Пожарникарите "се опитват на овладеят и да изгасят пожара и осигуряват безопасността на съоръжението", заяви компанията, добавяйки, че към този момент няма информация за жертви, а персоналът бързо е бил евакуиран.

Рафинерията в Лаван, разположена на малък остров в Персийския залив, преработва суров петрол, добит от съседно находище. През 2020 г. тя е преработвала средно 60 000 барела суров петрол на ден.

Други ирански острови в Персийския залив също бяха атакувани по време на войната, сред които остров Харк, на който се намира най-големият петролен терминал в Иран, през който преминава около 90% от износа на страната.