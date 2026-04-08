ООН: Над 180 са загиналите или изчезналите в Средиземно море за последните 10 дни

Над 180 души се смята, че са загинали или изчезнали при серия от корабокрушения в Средиземно море в периода от 28 март насам, съобщи Организацията на обединените нации (ООН), цитирана от Международната организация по миграция (МОМ). Данните, обобщени от турското издание "Търкиш минит", очертават рязко влошаване на ситуацията по един от най-опасните миграционни маршрути към Европа, отбелязва изданието.

Според МОМ само през последните десет дни са регистрирани пет отделни инцидента с фатален край. Последният от тях е от неделя, когато над 80 души изчезват след преобръщане на лодка в Централното Средиземноморие. Плавателният съд е отплавал от района на Тажаура в Либия с около 120 души на борда. По информация на организацията лодката е попаднала в бурно време, след което се е преобърнала. Тридесет и двама оцелели са били спасени от търговски кораб и влекач, а впоследствие транспортирани до италианския остров Лампедуза от бреговата охрана на Италия. Две тела са били открити на място, пише БТА.

При друг инцидент на 1 април най-малко 19 мигранти бяха открити мъртви на борда на плавателен съд край остров Лампедуза до Тунис. Спасени са 58 души, сред които жени и деца, като някои от тях са в критично състояние. Оцелелите съобщават, че лодката е напуснала Либия в нощта между 28 и 29 март. След дни в открито море плавателният съд е останал без гориво и храна, а двигателят е отказал, докато метеорологичните условия са се влошавали. Според първоначалните данни много от жертвите вероятно са починали още преди пристигането на спасителите, най-вероятно вследствие на хипотермия.

Същия ден, 1 април, още 19 души загинаха в Егейско море край турския курорт Бодрум, след като гумена лодка се преобърна по пътя към гръцките острови. Няколко души бяха спасени.

МОМ отчита и други фатални случаи: на 30 март край Сфакс в Тунис загиват 19 души, а около 20 са в неизвестност. На 28 март най-малко 22 души губят живота си край Крит след отплаване от източна Либия.

По данни на агенцията от началото на 2026 г. в Централното Средиземноморие са загинали около 765 души – с над 460 повече спрямо същия период на 2025 г. В цялото Средиземноморие броят на жертвите вече достига най-малко 990, което според МОМ прави началото на годината едно от най-смъртоносните от 2014 г. насам, когато започва системното събиране на данни.