Ливан: Бяхме подложени на най-тежките израелски бомбардировки от началото на войната

Ливан беше подложен на най-тежките израелски бомбардировки от началото на войната между „Хизбула“ и Израел миналия месец, предаде Ройтерс, като се позова на източник от ливанските сили за сигурност.

Няколко последователни бомбени експлозии разтърсиха столицата Бейрут и в небето се издигна дим. При един от ударите срещу гъстонаселен квартал са били убити най-малко 12 души, заяви източник от ливанските сили за сигурност.

Окървавени и ранени хора в Бейрут изоставиха автомобилите си се запътиха към най-близката болница, казаха очевидци за Ройтерс.

Израелските въоръжени сили заявиха, че са нанесли най-сериозните удари срещу „Хизбула“ от началото на войната и че са поразили инфраструктура на военната групировка в сърцето на цивилни райони в цялата страна.

Ударите в Ливан продължиха часове след обявяването на споразумението за прекратяване на огъня между САЩ и Иран, посочва ДПА, цитирана от БТА.

Според репортер на ДПА в ливанската столица ударите в Бейрут са били нанесени без предупреждение и болниците призовават жителите да даряват кръв.

Споразумението между САЩ и Иран за двуседмично прекратяване на огъня бе приветствано от политици по целия свят, но все още има опасения относно ситуацията в Ливан.

Израелските въоръжени сили обявиха, че ще спрат атаките си срещу ирански цели, но премиерът Бенямин Нетаняху заяви, че Ливан не е включен в споразумението за прекратяване на огъня.