Хегсет: Ормузкият проток е отворен, US силите остават в региона, за да гарантират спирането на огъня

Американският министър на отбраната Пийт Хегсет заяви днес, че Ормузкият проток е отворен и че американските въоръжени сили ще "останат" в Близкия изток, за да гарантират, че Иран спазва прекратяването на огъня, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Министърът посочи, че САЩ са постигнали решителна военна победа над Иран и че ракетната програма на Техеран е била на практика унищожена.

Хегсет и генерал Дан Кейн - председател на Съвета на началник-щабовете на въоръжените сили на САЩ, дадоха пресконференция, след като американският президент Доналд Тръмп снощи се отказа от масирана атака срещу Иран, два часа преди крайния срок, който беше поставил на Техеран да отвори блокирания Ормузки проток.

Кейн заяви, че военните цели на САЩ в Иран са постигнати, но прекратяването на огъня е само пауза и американските сили остават готови да възобновят бойните действия.

Хегсет предупреди Иран, че ако не предаде урана си, САЩ са готови да го конфискуват, посочва Франс прес.

"Що се отнася до урана, наблюдаваме го. Знаем какво притежават и те ще го предадат, а ние ще го получим. Ще го вземем, ако се наложи. Можем да го направим с всички необходими средства“, заяви министърът по време на пресконференцията.