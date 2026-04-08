Ердоган приветства споразумението за прекратяване на огъня между САЩ и Иран

900
Турският президент Реджеп Тайип Ердоган СНИМКА: Х/@RTErdogan

Турският президент Реджеп Тайип Ердоган каза днес, че Турция приветства обявеното снощи прекратяване на огъня в американско-израелската война с Иран, която превърна региона в „огнена зона“ от 28 февруари насам, предаде Анадолската агенция за БТА.

„Надяваме се, че прекратяването на огъня ще бъде напълно приложено на терен, без да се дава възможност за евентуални провокации и саботаж“, написа Ердоган в турската социална мрежа „ЕнСосял“ (NSosyal).

Турският президент поздрави всички участници в процеса, довел до прекратяване на огъня, особено своя приятел и брат Пакистан.

„Искрено желаем нашият регион, който е пострадал силно от войни, конфликти, напрежение и потисничество, скоро да постигне мир, спокойствие и стабилност. Турция ще продължи да издига гласа на мира в своя регион и по света“, добави Ердоган.

