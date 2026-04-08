Тараклийският район в Молдова може да бъде преобразуван в община

Кабинетът на министрите на Молдова публикува проект за реформа на местното публично управление. Документът съдържа план за промяна на административно-териториалното устройство на страната и за преразглеждане на системата за финансиране на регионите, съобщава БТА.

Проектът предвижда намаляване на броя на административните единици от второ ниво. Тридесет и два съществуващи района се планира да бъдат реорганизирани в десет по-големи структури. Изключение ще бъде Тараклийският район, който поради етническите и културните си особености авторите на проекта възнамеряват да преобразуват в община от второ ниво.

Населението на Молдова според преброяването от 2024 г. е малко над 2,4 милиона души (2 409 207). По официални данни на молдовските власти 1,6 процента от тях са българи. Компактни групи от българската общност живеят в Тараклийския район в Южна Молдова. Според данните от преброяването на населението през 2024 г. етническата структура на страната е следната: молдовци – 77,2 на сто, румънци – 7,9 на сто, украинци – 4,9 процента, гагаузи – 4,2 на сто, руснаци – 3,2 на сто, българи – 1,6 на сто, роми – 0,4 на сто.

Авторите на инициативата обосновават необходимостта от реформата с демографския спад и неефективността на малките администрации. Според правителствени данни в Молдова функционират 892 кметства, от които 776 обслужват населени места с по-малко от 3000 жители. В подобни административни единици разходите за издръжка на административния апарат поглъщат около 30 на сто от бюджета, което ги лишава от ресурси за развитие на инфраструктурата, съобщава молдовското правителство.

Основен елемент на реформата е административно-териториалната консолидация. Генералният секретар на Държавната канцелария Алексей Бузу съобщи, че правителството ще предложи утрояване на стимулите за развитие. „Изслушахме кметовете и местните избраници. Кметствата, които се обединят, ще получат три пъти повече ресурси, за да могат да решават важни проблеми като свързването към водопровод и канализация", е посочил Бузу, цитиран от онлайн изданието rupor.md.

Процесът на окрупняване вече е започнал на местно ниво. Генералният секретар на Държавната канцелария уточни, че към момента 310 местни съвета са одобрили първо решение за започване на процеса на доброволно обединяване. За администрациите, които не се обединят доброволно, концепцията предвижда нормативно сливане. На практика това означава принудително обединяване на основание закон. Ако дадено кметство обслужва по-малко от 3000 жители и не вземе самостоятелно решение за сливане, държавата автоматично ще го обедини с други населени места.

„В резултат на консултациите стигнахме до решението, че за да бъде признато едно кметство за функционално, минималният праг на населението трябва да бъде 3000 жители. След реформата, след общите местни избори през 2027 година, в Молдова няма да остане нито едно кметство, което да управлява обществените дела на по-малко от 3000 граждани", посочи Алексей Бузу.

По думите му броят на кметствата и местните съвети значително ще намалее. Окончателният брой на административните единици ще стане известен след като законодателният пакет бъде внесен в парламента.

Втората част на концепцията е посветена на финансовата автономия. Изпълнителната власт планира да промени формулата за изчисляване на общите трансфери и да въведе нова система за разпределение на държавните данъци. Данъкът върху доходите на физическите лица се предлага да се разпределя според мястото на пребиваване на данъкоплатеца, а част от данъка върху добавената стойност да се преразпределя в зависимост от броя на населението.

Третото направление на реформата засяга кадровия потенциал. В документа се посочва, че повече от 80 на сто от малките кметства нямат специалисти по управление на проекти и обществени поръчки. За решаването на този проблем Държавната канцелария обяви създаването на национална програма за обучение на служителите в администрацията.

Властите заявяват, че окрупняването на кметствата и специализираното обучение на кадрите са необходими за усвояването на външни фондове. Става дума за администрирането на около 20 милиарда леи, предвидени в плана за икономически растеж до 2028 година.

Четвъртата част от промените засяга предоставянето на услуги на населението. Авторите на концепцията планират въвеждането на принципа „едно гише" и разширяване на мрежата от единни центрове за предоставяне на държавни услуги. Тези центрове се предвижда да бъдат откривани в сградите на бившите кметства, за да могат гражданите да запазят физически достъп до административни услуги в своите села.

В обединените населени места правителството възнамерява да въведе длъжността представител на кмета. Според концепцията този служител ще консултира гражданите на място и ще координира работата на местните центрове за услуги.

Приемането на законодателната база за новата административно-териториална структура е планирано за октомври 2026 година. Преди това ще бъдат проведени обществени консултации в регионите.