ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Георги Кандев за клипа с прокурорката: Наредих на ...

Времето София 13° / 13°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/22630338 www.24chasa.bg

Израел: Нанесохме удари срещу стотици терористи от "Хизбула" в цял Ливан

1644
Мащабните израелски удари, нанесени днес в Ливан, са били насочени срещу "стотици" членове на "Хизбула" Снимка Ройтерс

Мащабните израелски удари, нанесени днес в Ливан, са били насочени срещу "стотици" членове на "Хизбула", заяви израелският министър на отбраната Израел Кац, докато ливанските власти от своя страна съобщават за десетки загинали, предаде Франс прес, цитирана от БТА.

"ЦАХАЛ проведе внезапна атака срещу стотици терористи от "Хизбула" в командни центрове из целия Ливан", заяви Кац във видеопослание, разпространено от неговата канцелария.

Това е "най-тежкият удар" по проиранското движение от операцията с пейджърите насам, добави той. През 2024 г. израелските тайни служби поставиха бомби в пейджъри и уоки-токи, използвани от членове на "Хизбула", чиято едновременна експлозия на 17 и 18 септември 2024 г. доведе до смъртта на 39 души, а близо 3000 бяха ранени според ливанските власти.

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Свят

Последно от

MILA.BG

Последно от

България днес

Водещи новини

“24 часа” превзе Гербовата зала с емоция като за първи брой след 4438 г. трудов стаж (Видео, обзор)