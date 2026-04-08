Израел: Нанесохме удари срещу стотици терористи от "Хизбула" в цял Ливан

Мащабните израелски удари, нанесени днес в Ливан, са били насочени срещу "стотици" членове на "Хизбула", заяви израелският министър на отбраната Израел Кац, докато ливанските власти от своя страна съобщават за десетки загинали, предаде Франс прес, цитирана от БТА.

"ЦАХАЛ проведе внезапна атака срещу стотици терористи от "Хизбула" в командни центрове из целия Ливан", заяви Кац във видеопослание, разпространено от неговата канцелария.

Това е "най-тежкият удар" по проиранското движение от операцията с пейджърите насам, добави той. През 2024 г. израелските тайни служби поставиха бомби в пейджъри и уоки-токи, използвани от членове на "Хизбула", чиято едновременна експлозия на 17 и 18 септември 2024 г. доведе до смъртта на 39 души, а близо 3000 бяха ранени според ливанските власти.