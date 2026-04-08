Иран заплаши петролни танкери с унищожение, ако опитат да преминат през Ормузкия проток без разрешение

Иран предупреди, че петролни танкери ще бъдат унищожени, ако се опитат да преминат през Ормузкия проток без разрешение по време на двуседмичното примирие със САЩ. Режимът се опитва да запази контрол над прохода по време на двуседмичното прекратяване на огъня.

Днес Иран излъчи радиосъобщение до всички петролни кораби в жизненоважния воден път, в което се казва: „Ако някой кораб се опита да премине без разрешение, те ще бъдат унищожени."

Ислямската република изисква корабните компании да плащат огромни такси в криптовалута за достъп до прохода, през който обикновено се транспортират около 20% от световния петрол и газ, пише "Дейли мейл".

Бъдещето на пролива е основен препъни камък между Вашингтон и Техеран, като президентът на САЩ Доналд Тръмп призовава за възстановяване на свободния поток на морския трафик.

„Иран трябва да следи какво влиза и излиза от пролива, за да гарантира, че тези две седмици няма да се използват за прехвърляне на оръжия", каза пред Financial Times Хамид Хосейни, говорител на иранския съюз на износителите на петрол, газ и нефтохимически продукти.

„Всичко може да премине, но процедурата ще отнеме време за всеки кораб, а Иран не бърза", добави той.

Всеки кораб първо ще трябва да изпрати имейл до властите относно товара си, след което Висшият съвет за национална сигурност на Иран ще ги уведоми за таксата, която ще бъде платена в цифрови валути.

Хосейни каза, че таксата ще бъде 1 долар за барел петрол, добавяйки, че празните танкери могат да преминават свободно.

Неговите изявления предполагат, че Техеран ще изисква корабите да използват северния маршрут близо до бреговата му линия, което поражда опасения дали западните или свързаните с държавите от Персийския залив танкери ще бъдат склонни да рискуват транзита.

Ормузкият проток обработва около 20% от световния петрол и газ, но на практика е затворен от Иран в отговор на съвместните американско-израелски атаки, започнати на 28 февруари

„След като имейлът пристигне и Иран завърши оценката си, на корабите се дават няколко секунди да платят в биткойни, което гарантира, че не могат да бъдат проследени или конфискувани поради санкции", каза Хосейни пред вестника.

Подобни коментари, очертаващи иранския контрол над пролива, противоречат на изявленията, идващи от Белия дом, засилвайки опасенията относно потенциала за траен мир между враждуващите страни.

В публикация в Truth Social във вторник вечерта президентът на САЩ ясно заяви, че двуседмичното прекратяване на огъня зависи от „съгласие на Ислямска република Иран с ПЪЛНОТО, НЕЗАБАВНО и БЕЗОПАСНО ОТВАРЯНЕ на Ормузкия проток".

За разлика от това, иранският външен министър Абас Арагчи заяви, че трафикът ще се осъществява „чрез координация с въоръжените сили на Иран и с надлежно отчитане на техническите ограничения", което повдига опасения за бъдещето не само на петрола и газа, но и на реактивното гориво, сярата, уреята и дизела.

Западните корабособственици обявиха днес, че предприемат предпазлив подход, докато чакат актуализации за това как и дали водният път може да бъде отворен отново.

Досега нито един танкер не се осмелява да премине през транзита, освен два, свързани с Техеран.

Maersk, втората по големина корабна линия в света, заяви, че „работи спешно", за да изясни условията на режима.

„Прекратяването на огъня може да създаде възможности за транзит, но все още не осигурява пълна морска сигурност", добави компанията, като ясно заяви, че ще продължи да предприема „предпазлив подход" с товарите и все още не прави промени в конкретни услуги.

В същото време британският премиер Киър Стармър предупреждава, че „все още има много работа за вършене" за отварянето на Ормузкия проток,

Стармър днес разби надеждите за бързо решение на покачващите се цени на енергията във Великобритания, като предупреди, че „все още има много работа за вършене", за да се отвори ключов воден път за корабоплаване, въпреки че САЩ обявяват военна победа над Иран.

Премиерът говори в Саудитска Арабия при посещение на съюзниците на Обединеното кралство в Персийския залив, часове след като Доналд Тръмп обяви двуседмична пауза в боевете след дни на непостоянно балансиране на границата на конфликта.

Говорейки по време на среща с британски военнослужещи във военновъздушна база тази вечер, премиерът предположи, че САЩ са прекалено уверени в оценката си за въздействието на прекратяването на огъня.

„Това вече оказа влияние върху Обединеното кралство и е много важно да отворим Ормузкия проток. Има много работа за вършене там", каза той, определяйки го като „ранен етап".

Неговите забележки дойдоха, след като министърът на отбраната на САЩ Пит Хегсет заяви пред репортери във Вашингтон, че прекратяването на огъня означава, че стратегически важният Ормузки проток отново е отворен за движение.

Той каза, че Тръмп е постигнал „победа с главна буква V" на поздравителна пресконференция в САЩ.

