Иран пуска кораби през Ормузкия проток срещу $ 1 млн. в криптовалута (Обзор)

Върховният лидер на страната лично одобрил примирието със САЩ, като пращал бележки през посредници

По 1 млн. долара такси планира да събира Иран от всеки кораб, който иска да премине през Ормузкия проток, докато вървят преговорите за мир със САЩ. След като плащанията бъдат извършени в криптовалута или китайски юани, плавателни съдове на революционната гвардия ще ги ескортират по пътя им от и за Персийския залив, пише “Дейли мейл”.

Намеренията на ислямската република са в директен разрез с двуседмичното споразумение за спиране на сраженията, сключено със САЩ в ранните часове на сряда. То стана реалност

благодарение на посредничеството на Пакистан

За да спре да бомбардира Иран американският президент Доналд Тръмп обяви, че Техеран се е съгласил да отвори незабавно Ормузкия проток за свободно преминаване. Мястото е ключов възел за една пета от световния петрол и газ и на практика е блокиран от началото на войната в Близкия изток на 28 февруари.

Републиканецът обясни, че почти всички разногласия с Иран от миналото са били договорени и че през следващите две седмици ще може да се финализира мирът.

Не са ясни условията за края на войната, които обсъждат Вашингтон и Техеран. Предполага се, че към този момент се преработва мирното предложение от 10 точки, което иранците представиха на САЩ. Тръмп го нарече работеща основа, върху която може да се преговаря.

Независимо от твърденията му, първоначалният вариант на исканията на Иран напълно противоречи на повечето аргументи на Вашингтон за започването на войната.

На първо място иранците настояват за гаранции за ненападение от Вашингтон

След това в предложението си те претендират за запазването на контрола над Ормузкия проток, международно приемане на програмата им за обогатяване на уран и премахване на всички първични и вторични санкции срещу тях. На пето и шесто място иранците искат специално отмяната на резолюциите на ООН и Международната агенция за ядрена енергия срещу страната им. За Техеран е важно САЩ да изтеглят войските си от Близкия изток и пълното обезщетение за щетите, които са претърпели, да им бъде осигурено чрез плащания от корабите, които преминават през Ормузкия проток. На девето място Иран желае освобождаване на всички негови активи и имоти, замразени в чужбина. За да се стигне до сделка, всичко трябва това да бъде вписано и в обвързваща резолюция на Съвета за сигурност на ООН.

Дали условията за мир все още изглеждат по този начин, е твърде рано да се каже. Все пак обаче

Тръмп реши да хвърли повече светлина

върху онова, което в момента може да се разисква с противниковата страна.

“САЩ ще работят в тясно сътрудничество с Иран. Освен че няма да има обогатяване на уран, ние ще им помогнем да изкопаят и премахнат (с бомбардировачи B-2) всичкия си дълбоко заровен ядрен материал”, заяви републиканецът.

По-рано той дори каза, че Вашингтон ще съдейства за регулирането на трафика в Ормузкия проток, че ще се печелят много пари и че американците ще се въртят наоколо, за да са сигурни, че всичко върви добре. Иран остана резервиран по отношение на този ентусиазъм, но даде индикации, че Ормузкият проток може да бъде частично отворен най-късно в петък, и то само при условие, че съществува разбирателство с Вашингтон по отношение на рамката за преговори.

“Ако се постигне консенсус за структурата на дискусиите, проливът би могъл да бъде отворен в ограничен режим под контрола на Иран”, заяви високопоставен служител на режима в Техеран пред Ройтерс.

Продължават противоречията около случващото се с върховния лидер на Иран Моджтаба Хаменей. Въпреки доскорошните слухове, че той е в безсъзнание и не е в кондиция да взима решения, “Аксиос” съобщи, че двуседмичното примирие се е случило именно заради неговата благословия.

Позовавайки се на американски и израелски официални лица, медията съобщи, че

Хаменей е участвал активно в преговорите

за сключването на двуседмичното примирие, но е комуникирал с различните представители чрез бележки, носени от специални куриери. Трети свидетел на случилото се разказва, че мярката е била предприета от страх Хаменей да не бъде убит от израелското разузнаване.

“Без неговата зелена светлина нямаше да има никаква сделка”, категоричен е източникът.