Тръмп: Примирието с Иран не засяга Ливан

Споразумението за прекратяване на огъня между САЩ и Иран не засяга израелските военни операции в Ливан, заяви днес Доналд Тръмп пред телевизия Пи Би Ес.

Заради "Хизбула" Ливан "не е включен в споразумението", каза американският президент в кратък телефонен разговор, публикуван в Екс от журналистката от Пи Би Ес Лиз Ландърс. На въпроса дали е съгласен Израел да продължи ударите си срещу Ливан, Доналд Тръмп отговаря, че "това е отделен конфликт", съобщава БТА.

Израел бомбардира днес Ливан както никога от началото на войната, като според Министерството на здравеопазването има 112 загинали. Съобщава се и за 722 ранени.

Нов израелски удар е поразил в ранния следобед сграда в жилищен квартал в Бейрут, съобщи Националната новинарска агенция на Ливан (ННА).

Ударът е поразил сграда в квартал "Талет ал Хаят", част от която се е срутила, а спасителните екипи са пристигнали на място, за да окажат помощ на оцелели.

Според Израелските сили за отбрана (ЦАХАЛ) ударът е бил насочен срещу един от високопоставените лидери на движението "Хизбула".

От своя страна, "Хизбула" заяви, че има "право да отвърне" на смъртоносните израелски удари.