Преговорите между САЩ и Иран ще се водят при закрити врата, обяви Тръмп

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Американският президент Доналд Тръмп заяви днес, че преговорите между САЩ и Иран ще се състоят при закрити врата и че "само една част от значимите точки" от предложението за примирие биха били приемливи за Вашингтон, предаде Ройтерс.

"Това са точките, въз основа на които постигнахме споразумение за прекратяване на огъня. Това са разумни изисквания и не могат лесно да бъдат пренебрегвани", посочи Тръмп в социалните мрежи, цитира БТА.

Тръмп заяви в отделно интервю за американския телевизионен канал "Ей Би Си Нюз", че очаква преговорите да започнат утре и да се развият много бързо.

Американският президент заплаши също, че ще започне федерално разследване срещу неназовани лица, обвинени, че са разпространявали съобщения, които според Тръмп не са в основата на споразумението за прекратяване на огъня.

Пакистанският премиер Шехбаз Шариф посочи по-рано днес, че ирански и американски делегации ще пристигнат в Пакистан утре.