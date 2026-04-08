Изтекли записи: Унгарският външен министър изпратил таен документ на Русия за Украйна

Унгарският външен министър Петер Сиярто е предложил да изпрати на руския си колега документ, свързан с присъединяването на Украйна към Европейския съюз, съобщи Ройтерс, като се позова на изтекли аудиозаписи.

Записите, публикувани от консорциум от разследващи медии, включително "ВиСкуеър", са част от поредица изтекли разговори, които според тях разкриват как правителството на премиера Виктор Орбан е работило в полза на руските интереси и е подкопавало усилията на ЕС да подкрепи Украйна. Ройтерс отбелязва, че не може независимо да потвърди автентичността на записите. Сиярто по-рано заяви, че подслушването на телефоните му е "огромен скандал", а Орбан разпореди разследване, съобщи БТА.

Публикуването на записите идва броени дни преди избори, в които Орбан - националист, често влизащ в конфликт с Брюксел по различни въпроси - е изправен пред най-сериозното предизвикателство за своето 16-годишно управление. Според независими социологически проучвания проевропейският кандидат води и може да спечели вота в неделя, което би могло да отдалечи Будапеща от Москва.

В един от разговорите Сиярто казва: "Ще ви го изпратя, няма проблем", след като руският външен министър Сергей Лавров заявява, че Москва се опитва да се сдобие с документ, свързан с ролята на малцинствените езици в преговорите за присъединяване на Украйна към ЕС.

Не е ясно за кой точно документ става дума и дали той е публично достъпен. Към момента няма коментар нито от говорител на унгарското правителство, нито от Кремъл.