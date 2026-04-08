Израел отваря въздушното си пространство след полунощ, Бахрейн и Ирак вече разрешиха полети

Международното летище "Бен Гурион" в Тел Авив ще възобнови напълно дейност от полунощ, след като бе обявено примирие между САЩ и Израел, съобщи тази вечер израелското Министерство на транспорта, цитирано от Ройтерс.
По-рано през деня Ирак и Бахрейн отвориха въздушните си пространства за граждански полети.
Бахрейн отвори за първи път въздушното си пространство, но за всеки полет ще е необходимо предварително съгласие, заяви авиодиспечер пред ТАСС, цитира БТА.
"Въздушното пространство на Бахрейн е отворено, но всички полети, както от местните летища, така и транзитните, подлежат на предварително съгласуване и одобрение от страна на службите за управление на гражданската авиация в страната", посочи той и добави, че тази мярка ще бъде в сила до 8 юли.
Полетите над Бахрейн бяха прекратени в първите часове на 28 февруари във връзка с военната операция на САЩ и Израел срещу Иран.
По-рано стана ясно, че Сирия и Ирак също отварят въздушните си пространства.
Ситуацията се стабилизира и условията се връщат към нормалното, заяви тази сутрин Управлението за гражданско въздухоплаване на Ирак, цитирано от Ройтерс.
С незабавен ефект всички граждански полети могат да бъдат възобновени, включително транзитните полети, кацанията и излитанията от иракски летища, се добавя в изявлението.
След обявяването на примирието Катар и ОАЕ съобщиха, че частични ограничения ще продължат да действат във въздушното им пространство, докато Кувейт забрани полетите в небето си за още 12 часа.