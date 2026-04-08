Иран заплашва да се откаже от примирието със САЩ заради израелските атаки срещу Ливан

Иран обмисля да се оттегли от договореното двуседмично прекратяване на огъня със САЩ заради продължаващите израелски удари срещу Ливан, съобщи днес агенция „Фарс", цитирана от ДПА.

Според „Фарс", позовавайки се на информиран източник, Техеран може да се оттегли в отговор на продължаващите атаки на Израел срещу „Хизбула" в Ливан, съобщава БТА. „Хизбула" се счита за най-важния съюзник на Иран в региона.

Иран и САЩ се договориха за двуседмично прекратяване на огъня и временно отваряне на Ормузкия проток. Договорката бе постигната малко преди да изтече обявеният от Доналд Тръмп срок за постигане на примирие. В противен случай Иран бе заплашен от мащабна вълна от удари.

Споразумението, постигнато с посредничеството на Пакистан, бе похвалено от политици по целия свят, но остават опасения относно ситуацията в Ливан.

Израелската армия обяви спиране на атаките срещу ирански цели, но израелският министър-председател Бенямин Нетаняху заяви, че Ливан не е включен в сделката.

„Фарс" също така съобщи, че анонимен военен представител е заплашил Израел с нови атаки, ако ударите срещу „Хизбула" продължат.

Според позицията на иранското ръководство Израел нарушава прекратяването на огъня, договорено със САЩ.

След като примирието беше обявено късно вчера, пакистанският министър-председател Шехбаз Шариф написа в социалната мрежа Екс, че то изрично се отнася и за Ливан.

Само часове по-късно обаче израелският премиер Бенямин Нетаняху не се съгласи, като заяви, че прекратяването на огъня обхваща единствено конфликта между САЩ и Иран, но не и операциите на Израел срещу „Хизбула".

Цитираният в материала на „Фарс" военен представител тълкува ситуацията като потвърждение на подозренията на Техеран, че или Вашингтон няма влияние върху израелското правителство, или Централното командване на САЩ негласно допуска израелските атаки.