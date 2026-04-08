Журналист от "Ал Джазира" и още трима са убити при израелски удари в Газа

Четирима души бяха убити при израелски въздушни удари в ивицата Газа тази вечер, а сред тях е и журналист на катарската телевизия "Ал Джазира", съобщиха местните власти и телевизия "Катари", цитирани от Ройтерс.

Ударът, при който беше убит журналистът Мухамад Уашах и още един палестинец, е бил насочен срещу автомобила му, докато се е движил по крайбрежен път в град Газа, съобщиха здравните власти, цитирани от БТА.

През февруари 2024 г., в разгара на израелската война в ивицата Газа, Уашах беше обвинен, че е член на въоръженото крило на "Хамас". Израелските власти тогава разпространиха снимки, за които твърдяха, че го показват да борави с оръжейни системи. Според изявлението, снимките са били намерени в компютър, който израелските военни са конфискували по време на операция в Газа.

"Хамас" и "Ал Джазира" тогава отрекоха Уашах да има някакви връзки с групировката.

Катарският телевизионен канал до момента не е коментирал убийството на журналиста, но излъчи съобщение за него в канала си на арабски език, като посочи, че той е загинал при удар с дрон.

При друг израелски удар в централната част на ивицата Газа бяха убити двама души, съобщиха медиците в анклава без да дадат повече подробности.