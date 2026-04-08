Израел: Атаките срещу Ливан са необходимост

Израелското министерство на външните работи представи масираните атаки срещу цели на ливанската въоръжена групировка „Хизбула" като необходимост и остро разкритикува правителството на съседната страна, съобщи ДПА.

Израел заяви, че ливанското правителство не се срамува да „атакува Израел, защото прави точно това, което самото то е трябвало да направи - да предприеме действия срещу „Хизбула".

Въпреки прекратяването на огъня във войната с Иран, израелските военновъздушни сили предприеха изненадваща мащабна атака срещу цели в Ливан. Според последните данни на ливанската Служба за гражданска защита, броят на жертвите от днешните атаки е достигнал 254 души.

Въоръжената организация „Хизбула", съюзничка на Иран, трябваше да бъде разоръжена съгласно споразумение за прекратяване на огъня от 2024 г., но това все още не се е случило.

Със започването на войната с Иран, конфликтът между „Хизбула" и Израел отново ескалира. Израелски военни съобщиха, че „групировката е изстреляла около 6000 ракети, снаряди и дронове по израелски цели в рамките на малко повече от месец".

„След хиляди атаки срещу Израел от тяхна територия, те не се извиняват - вместо това отправят искания", се посочва в изявлението на израелското външно министерство.

„Те не разоръжиха „Хизбула". Не го направиха, нито пък им пречат да стрелят по Израел", подчертава израелското МВнР, цитирано от БТА.

Освен това ливанското ръководство „излъга, когато твърдеше, че е демилитаризирало района до река Литани", се казва още в изявлението и се добавя, че сега Израел трябва „да го направи вместо тях".

Министрите от „Хизбула" остават активни в ливанското правителство, а иранският посланик остава в Бейрут. „Време е да се предприемат действия срещу „Хизбула". С дела, а не с думи. И ако някой не е способен да го направи - тогава поне не бива да се пречи", смята министерството.

Междувременно Министерството на външните работи на Катар заяви, че израелските въздушни удари срещу Ливан представляват опасна ескалация и дръзко нарушение на суверенитета на страната, предаде ТАСС.

„Израелските въздушни удари срещу Ливан представляват опасна ескалация и дръзко нарушение на суверенитета на Ливан, международното право и Резолюция 1701", се казва в изявление на външното министерство на емирството.

Доха призова международната общност да „поеме отговорност и да принуди Израел да прекрати масовите убийства", се подчертава в изявлението.