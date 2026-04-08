Тръмп: Доста е тъжно, че НАТО обърна гръб на американския народ

Белият дом потвърди, че Доналд Тръмп може да обсъди оттеглянето на САЩ от НАТО с ръководителя на Алианса Марк Рюте на предстоящата им среща.

Амерканският президент заяви днес, че съюзниците от НАТО „са били тествани и са се провалили", когато той е започнал войната с Иран. Те не са се притекли на помощ на Съединените щати, съобщи прессекретаря на Белия дом Каролин Ливит.

„Бих добавил, че е доста тъжно, че НАТО обърна гръб на американския народ през последните шест седмици, когато именно американският народ финансира отбраната им", добави Тръмп, според изявлението, прочетено от Ливит на брифинг днес.

Тръмп ще се срещне с генералния секретар на НАТО Марк Рюте в Овалния кабинет. Ливит каза, че президентът очаква с нетърпение да проведе „много откровен и честен разговор" с Рюте.

На въпроса дали САЩ все още обмислят оттегляне от НАТО, Ливит отговори: „Това е нещо, което президентът е обсъждал. Мисля, че президентът ще обсъди това след няколко часа с генералния секретар Рюте".

Конгресът ще трябва да одобри излизането от НАТО, което изглежда малко вероятно, пише CNN, цитира БТА.

В изявление, публикувано по-рано днес, лидерите на редица европейски държави приветстваха обявяването на двуседмично прекратяване на огъня между Иран и Съединените щати и заявиха, че „нашите правителства ще допринесат за осигуряване на свободата на корабоплаване в Ормузкия проток".