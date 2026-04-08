Нетаняху: Примирието не слага край на кампанията срещу Иран

Израелският премиер Бенямин Нетаняху заяви днес, че споразумението за прекратяване на огъня между Вашингтон и Техеран "не слага край на кампанията срещу Иран", а Израел е "готов във всеки един момент да възобнови бойните действия", предаде Франс прес.

"Все още не сме постигнали всички цели и ние ще сторим това или със сключването на споразумение, или с възобновяването на бойните действия", подчерта Нетаняху.

Споразумението за прекратяване на огъня "не означава край на кампанията, а пореден етап към постигането на всичките ни цели", допълни израелският премиер, цитира БТА.

По отношение на самото примирие, обявено от американския президент Доналд Тръмп, Нетаняху заяви, че то е било "напълно съгласувано" между Вашингтон и Израел, като по този начин израелският премиер увери, че неговата страна не е била изненадана от американския си съюзник.

"Временно споразумение за прекратяване на огъня, което ще продължи две седмици, влезе сила снощи, като то бе напълно съгласувано с Израел. Не, те (САЩ) не ни изненадаха в последната минута", подчерта Нетаняху.