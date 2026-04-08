Израелски войник е убит в Южен Ливан, жертвите вече са 12

Израелски войник е убит вчера в Южен Ливан, съобщи днес израелската армия, цитирана от Франс прес, и добави, че с него броят на убитите израелски войници след възобновяване на сраженията с проиранското движение "Хизбула" от началото на войната в Близкия изток, става 12.

Двадесетгодишният старши сержант Тувел Йосеф Лифшиц, член на Голанската бригада, "загина в битка в Южен Ливан", се казва в изявление на армията и се уточнява, че той е бил убит във вторник, съобщи БТА.

Сраженията между Израел и "Хизбула" бяха подновени на 2 март, след като групировката се включи във войната в подкрепа на Иран, който беше атакуван при съвместна операция на САЩ и Израел на 28 февруари.

Въпреки приетото от Вашингтон и Техеран примирие по-рано днес, САЩ и Израел смятат, че Ливан не е част от него, а израелската армия днес извърши най-смъртоносните си атаки срещу страната от началото на войната.